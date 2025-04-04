تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا اليوم الجمعة.

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وأظهرت البيانات، أن أسعار الغاز الأوروبي انخفضت إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر.



وحسب شبكة (سي إن بي سي) انخفض سعر عقد الشهر الأقرب استحقاقاً في بورصة هولندا للغاز 3.02 يورو، أي 7.7 بالمئة إلى 36.45 يورو لكل ميغاوات/ساعة، أي 11.78 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.



كما ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في التعاملات الفورية في آسيا عند أدنى مستوى منذ نحو ستة أشهر.