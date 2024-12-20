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تراجع أسعار النفط عالميا رغم خفض الفيدرالي لسعر الفائدة

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تعبيرية
الجمعة، 20-12-2024 10:40 ص

الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، على الرغم من خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة مؤخرا.

وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.30% إلى 69.17 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.29% إلى 72.67 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.

ويأتي الانخفاض في ظل استقرار مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، عند 108.39 نقطة، والذي يعد أعلى مستوى له في قرابة عامين.

وقبل يومين خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة لكن أسواق الأسهم والأصول المقومة بالدولار لم تصعد، لأن المنظم الأمريكي عدل توقعاته لأسعار الفائدة للعام 2025، حيث يتوقع الآن أن يخفضها مرتين بعد أن كانت 4 مرات، أي الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول ما سيزيد الطلب على الودائع.

ويوم أمس عند التسوية، تراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 69.91 دولار للبرميل، كذلك هبطت عقود "برنت" إلى 72.88 دولار للبرميل.

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RT

 
gnews

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