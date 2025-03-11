الثلاثاء 2025-03-11 12:16 م
 

تراجع أسعار النفط عالميا وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

ع
أرشيفية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بنسبة 1 بالمئة، متأثرة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية، إلى جانب زيادة الإمدادات من مجموعة أوبك (بلس).

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 69.28 دولار للبرميل، منخفضةً بمقدار 1.08 دولار أو 1.5 بالمئة.


كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 66.03 دولار للبرميل، بانخفاض 1.01 دولار أو 1.5 بالمئة.


وسجّل خام غرب تكساس الوسيط خسائر للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة تراجع منذ تشرين الثاني 2023، فيما انخفض خام برنت للأسبوع الثالث على التوالي.


ويرجع التراجع إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على كندا والمكسيك، الموردين الرئيسيين للنفط إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادات أخرى على الواردات الصينية، ما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب العالمي.

 

بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المحكمة الدستورية

أخبار محلية المحكمة الدستورية تصدر التقرير السنوي لعام 2024

ف

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

ن

أخبار محلية كم وصلت أسعار الدجاج في الأردن؟

قغف

أخبار الشركات جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تطلق النسخة الرابعة من مسابقة إعلامي التطبيقية تحت شعار الإعلام والراهن

ن

فن ومشاهير مسلسل 'سيد الناس' يواصل تصدر الترند بعد مشهد الجباس القوي في الحلقة 11

العلم السعودي

عربي ودولي السعودية تدين قطع الكهرباء عن قطاع غزة

ن

أخبار محلية التربية تتوعد هؤلاء بأشد العقوبات

5ف

طب وصحة أسرار الإفطار المثالي في رمضان: لماذا يبدأ الإفطار بالتمر والماء؟



 
 









    





            

    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة