تراجع أسعار النفط عالميا وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 69.28 دولار للبرميل، منخفضةً بمقدار 1.08 دولار أو 1.5 بالمئة.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 66.03 دولار للبرميل، بانخفاض 1.01 دولار أو 1.5 بالمئة.
وسجّل خام غرب تكساس الوسيط خسائر للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة تراجع منذ تشرين الثاني 2023، فيما انخفض خام برنت للأسبوع الثالث على التوالي.
ويرجع التراجع إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على كندا والمكسيك، الموردين الرئيسيين للنفط إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى زيادات أخرى على الواردات الصينية، ما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب العالمي.
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