تراجع أسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد انتعاش وجيز في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوّض تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.



وبحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا، أو 0.27 بالمئة، إلى 76.27 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا، أو 0.34 بالمئة، إلى 72.95 دولار.



وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.