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تراجع أسعار النفط عالمياً

النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية
النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية




 

الأربعاء، 07-08-2024 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، بعد انتعاش وجيز في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوّض تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.


وبحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا، أو 0.27 بالمئة، إلى 76.27 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا، أو 0.34 بالمئة، إلى 72.95 دولار.


وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.

 

وانخفض الخامان القياسيان جراء ذلك. وكان الخام الأميركي وخام برنت قد انتعشا من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر ليسجلا ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة. 

سكاي نيوز عربية

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