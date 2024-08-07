تراجع أسعار النفط عالمياً

وبحلول الساعة 0020 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا، أو 0.27 بالمئة، إلى 76.27 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا، أو 0.34 بالمئة، إلى 72.95 دولار.
وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي.
سكاي نيوز عربية
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