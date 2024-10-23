تراجع أسعار النفط عالمياً

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 75.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0011 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 71.42 دولار للبرميل.
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