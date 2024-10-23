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تراجع أسعار النفط عالمياً

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 06:38 ص

الوكيل الإخباري-   تكبدت أسعار النفط خسائر خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع، في حين تواصل السوق مراقبة الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط مع استمرار إسرائيل في شن هجمات على غزة ولبنان.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 75.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0011 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 71.42 دولار للبرميل.

 

سكاي نيوز عربية

 
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