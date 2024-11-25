تراجع أسعار النفط عالميا

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.73% إلى 70.72 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.63% إلى 74.70 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".
وجاء الانخفاض بعد أن صعدت عقود النفط يوم الجمعة الماضي فوق مستوى 75 دولارا للبرميل، في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم مع تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
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