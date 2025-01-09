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تراجع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 09-01-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، لتواصل الخسائر التي بدأتها في اليوم السابق، وسط ارتفاع كبير شهدته مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أن المخاوف بشأن تقلص الإمدادات من جانب أعضاء "أوبك" وروسيا حدت من الانخفاض.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، إلى 75.88 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 30 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 73.02 دولار.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء، بضغط من ارتفاع الدولار وزيادة بأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات البنزين زادت 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 237.7 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 6.1 مليون برميل إلى 128.9 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 600 ألف برميل، فيما هبطت مخزونات الخام 959 ألف برميل في الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 184 ألف برميل.

بترا
 
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