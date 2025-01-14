تراجع أسعار النفط عالميا

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 78.49 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.42% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 80.60 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.51% عن سعر الإغلاق السابق.
ويوم أمس أغلقت أسعار الذهب الأسود التعاملات على ارتفاع وبلغت عقود "برنت" 81.01 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود الخام الأمريكي 78.82 دولار للبرميل.
وفرضت واشنطن، يوم الجمعة الماضي، عقوبات طالت منتجي النفط الروسي وناقلات ووسطاء وتجار وموانئ ما أثار قلق الأسواق من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق.
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