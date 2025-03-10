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تراجع أسعار النفط عالمياً

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 10-03-2025 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود، إلى جانب إعلان تحالف أوبك+ زيادة الإنتاج.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض خام برنت بمقدار 25 سنتًا ليصل إلى 70.11 دولارًا للبرميل، بعد أن سجل ارتفاعًا بلغ 90 سنتًا عند إغلاق جلسة الجمعة.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا ليصل إلى 66.76 دولارًا للبرميل، بعد أن أنهى التداولات السابقة على ارتفاع قدره 68 سنتًا.

ويعد هذا التراجع الأسبوعي السابع على التوالي لخام غرب تكساس الوسيط، في أطول سلسلة خسائر منذ تشرين الثاني 2023، بينما تراجع خام برنت للأسبوع الثالث على التوالي، متأثرًا بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا والمكسيك، قبل تأجيلها، ورفع الضرائب على السلع الصينية، ما دفع الصين وكندا إلى فرض رسوم مضادة على المنتجات الزراعية الأميركية.

بترا
 
 
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