تراجع أسعار النفط عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 51 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 64.9 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 62.04 دولار.
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