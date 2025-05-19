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تراجع أسعار النفط عالميا

أسواق النفط تتعرض لضغط مستمر نتيجة المخاوف من الطلب في الصين
النفط
 
الإثنين، 19-05-2025 12:01 م

الوكيل الإخباري-    تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 51 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 64.9 دولار للبرميل.


وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 62.04 دولار.

 
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