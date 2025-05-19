تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، متأثرة بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وبيانات رسمية أظهرت تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 51 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة، إلى 64.9 دولار للبرميل.