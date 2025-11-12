تراجع أسعار النفط عالميا

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" 8 سنتات، أو 0.12 بالمئة إلى 65.08 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.7 بالمئة أمس الثلاثاء.
وانخفض خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي، 7 سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 60.97 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر اليوم، على مشروع قانون من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية حتى 30 كانون الثاني.
