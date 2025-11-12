الأربعاء 2025-11-12 01:33 م
 

تراجع أسعار النفط عالميا

الأربعاء، 12-11-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وسط توقعات بأن إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة قد يعزز الطلب في أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" 8 سنتات، أو 0.12 بالمئة إلى 65.08 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.7 بالمئة أمس الثلاثاء.


وانخفض خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي، 7 سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 60.97 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.


ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون بعد ظهر اليوم، على مشروع قانون من شأنه أن يعيد التمويل للوكالات الحكومية حتى 30 كانون الثاني.

 
 
