تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل الاثنين بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستبدأ صباح الاثنين جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.83 دولار أو 1.69 بالمئة إلى 106.34 دولارات للبرميل بحلول الساعة 2203 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 100.22 دولار للبرميل منخفضا 1.72 دولار أو 1.69 بالمئة.



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن دولًا من مختلف أنحاء العالم، معظمها غير منخرط في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، رغم "أنها لا علاقة لها إطلاقًا" بما يجري، واصفًا إياها بأنها "أطراف محايدة وبريئة".



وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت هذه الدول بأنها ستعمل على إرشاد سفنها للخروج بأمان من الممرات المائية المقيّدة، بما يتيح لها استئناف أعمالها "بحرية وكفاءة".



وأوضح أن هذه السفن تعود لدول "لا ترتبط بأي شكل" بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه وجّه ممثليه لإبلاغ تلك الدول بأن واشنطن "ستبذل قصارى جهدها" لضمان خروج السفن وطواقمها بأمان من المضيق.





