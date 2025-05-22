تراجع أسهم أوروبا مع ارتفاع عوائد السندات

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وانخفض سهم فرينت 11 بالمئة، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الألمانية عن نتائجها للربع الأول، كما أظهرت بيانات، أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في أيار، متأثرًا باستمرار ضعف قطاع الخدمات.
-
أخبار متعلقة
-
الديون الأمريكية تهوي بالبورصات الآسيوية و"وول ستريت"
-
ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ضعف إقبال المستثمرين
-
تباطؤ التضخم في روسيا
-
تراجع الدولار وسط مخاوف مالية
-
ارتفاع جديد لأسعار الذهب عالمياً بسبب قانون ترامب
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار يواصل التراجع أمام العملات الرئيسية
-
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ أكثر من عام