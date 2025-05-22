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تراجع أسهم أوروبا مع ارتفاع عوائد السندات

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 22-05-2025 06:52 م

الوكيل الإخباري-   تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.


وانخفض سهم فرينت 11 بالمئة، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الألمانية عن نتائجها للربع الأول، كما أظهرت بيانات، أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في أيار، متأثرًا باستمرار ضعف قطاع الخدمات.

 
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