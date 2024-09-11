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تراجع إنتاج منشآت نفط وغاز أميركية بسبب إعصار

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 11-09-2024 01:14 م

الوكيل الإخباري-   خفضت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج الأميركي عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج مع مرور الإعصار فرانسين عبر المنطقة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة فرانسين تحولت إلى إعصار مساء أمس الثلاثاء وتتحرك الآن نحو ساحل ولاية لويزيانا.

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وذكرت هيئة السلامة وحماية البيئة الأميركية أمس الثلاثاء إن نحو 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و26 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك توقف بسبب الإعصار. ومن المحتمل أن يؤثر هذا الانقطاع على إمدادات النفط الأميركية، الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط تصاعدية على أسعار النفط المحلي والنفط الخام البحري.

ويمثل الإنتاج البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نحو 1.8 مليون برميل يوميا أو نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج الخام في البلاد.

 
gnews

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