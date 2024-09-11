تراجع إنتاج منشآت نفط وغاز أميركية بسبب إعصار

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة فرانسين تحولت إلى إعصار مساء أمس الثلاثاء وتتحرك الآن نحو ساحل ولاية لويزيانا.
ويمثل الإنتاج البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة نحو 1.8 مليون برميل يوميا أو نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج الخام في البلاد.
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