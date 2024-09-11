تراجع إنتاج منشآت نفط وغاز أميركية بسبب إعصار

الوكيل الإخباري- خفضت منشآت الطاقة على طول ساحل الخليج الأميركي عملياتها وأخلت بعض مواقع الإنتاج مع مرور الإعصار فرانسين عبر المنطقة.



وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة فرانسين تحولت إلى إعصار مساء أمس الثلاثاء وتتحرك الآن نحو ساحل ولاية لويزيانا.

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