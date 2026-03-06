الجمعة 2026-03-06 02:46 م

تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

الجمعة، 06-03-2026 02:17 م
الوكيل الإخباري-  أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بأن احتمالات قيام بنك إنجلترا المركزي، خفض أسعار الفائدة خلال شهر آذار الحالي تراجعت بشكل كبير، في ظل تزايد المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم.اضافة اعلان


وبحسب تقديرات أسواق المال في مدينة لندن، انخفضت احتمالات خفض الفائدة في مارس إلى نحو 16.5% فقط، بعدما كانت تقارب 80% الأسبوع الماضي قبل اندلاع الحرب المرتبطة بإيران. ويشير ذلك إلى أن الأسواق لم تعد تتوقع خفضاً قريباً للفائدة كما كان يُعتقد سابقاً.

كما تُظهر التسعيرات الحالية للأسواق أن إجمالي التخفيضات المتوقعة حتى نهاية كانون الأول القادم يبلغ حوالي 21.5 نقطة أساس (0.215 نقطة مئوية)، وهو ما يعني أن خفضاً كاملاً بمقدار ربع نقطة مئوية لم يعد مضمونًا حتى بنهاية العام.
 
 


