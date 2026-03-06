تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

وبحسب تقديرات أسواق المال في مدينة لندن، انخفضت احتمالات خفض الفائدة في مارس إلى نحو 16.5% فقط، بعدما كانت تقارب 80% الأسبوع الماضي قبل اندلاع الحرب المرتبطة بإيران. ويشير ذلك إلى أن الأسواق لم تعد تتوقع خفضاً قريباً للفائدة كما كان يُعتقد سابقاً.
كما تُظهر التسعيرات الحالية للأسواق أن إجمالي التخفيضات المتوقعة حتى نهاية كانون الأول القادم يبلغ حوالي 21.5 نقطة أساس (0.215 نقطة مئوية)، وهو ما يعني أن خفضاً كاملاً بمقدار ربع نقطة مئوية لم يعد مضمونًا حتى بنهاية العام.
