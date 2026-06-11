تراجع اسعار الذهب عالمياً

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل عند 4063.87 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 21 تشرين الثاني الماضي.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 1.1بالمئة عند 4086.5 دولار للأوقية.
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