تراجع اسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 6 أشهر متأثرة بارتفاع أسعار النفط.

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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل عند 4063.87 دولار للأوقية، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 21 تشرين الثاني الماضي.