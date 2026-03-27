تراجع الأسهم الآسيوية متأثرة بموجة بيع عالمية

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، متأثرة بموجة بيع عالمية قادتها خسائر "وول ستريت"، في ظل تصاعد المخاوف من صدمة طاقة ممتدة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط؛ مما دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع وأعاد تسعير المخاطر في الأسواق العالمية.

اضافة اعلان



جاءت تحركات الأسواق وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب، رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل مهلة توجيه ضربة لإيران لمدة 10 أيام إضافية، وفقا لشبكة (سي إن إن) .



وتراجعت الأسهم في مختلف الأسواق الآسيوية بشكل جماعي، حيث هبط المؤشر الأوسع لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.4 بالمئة، مع اتجاهه لتسجيل خسائر أسبوعية.



وفي كوريا الجنوبية، تكبد مؤشر كوسبي خسائر حادة بلغت نحو 3 بالمئة، لتصل خسائره الأسبوعية إلى نحو 8.5 بالمئة، في واحدة من أكبر موجات الهبوط بين الأسواق الرئيسية، كما تراجعت الأسهم الصينية، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بشكل ملحوظ، في ظل حالة من العزوف عن المخاطرة.



كما تراجعت الأسهم اليابانية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع اتجاه مؤشر "نيكاي" لتسجيل رابع خسارة أسبوعية متتالية، وسط تزايد المخاوف من استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما يرافقها من تراجع في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.