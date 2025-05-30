الجمعة 2025-05-30 04:39 م
 

تراجع الأسهم الآسيوية مع تزايد الغموض بشأن سياسة ترمب التجارية

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 30-05-2025 01:29 م
الوكيل الإخباري-تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، وسط تقلبات ناجمة عن الغموض المحيط برسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية؛ مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شهيتهم تجاه الأصول عالية المخاطر.اضافة اعلان


وانخفض المؤشر الإقليمي للأسهم بنسبة 0.4 بالمئة، بقيادة التراجع في الأسهم اليابانية، حيث أغلق مؤشر الأسهم اليابانية "نيكي" على انخفاض، وهبط المؤشر 1.22 بالمئة ليغلق عند 37965.1 نقطة بعد أن أنهى الجلسة السابقة عند أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وسجل المؤشر ارتفاعًا أسبوعيًا 2.17 بالمئة.

كما انخفض المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا 0.37 بالمئة إلى 2801.57 نقطة، وسجل ارتفاعًا أسبوعيًا 2.41 بالمئة.

وهبطت الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.4 بالمئة بعد أن صرّح وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بأن المحادثات التجارية مع الصين "متعثرة بعض الشيء".

تراجعت الأسهم في تايلاند بنسبة تصل إلى 1.1 بالمئة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر. كما هبطت الأسهم في الفلبين بنسبة 0.7 بالمئة، وانخفض مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنحو 0.9 بالمئة.

بترا
 
gnews

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