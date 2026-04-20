الإثنين 2026-04-20 04:02 م

تراجع الأسهم الأوروبية مع عودة التوترات بين واشنطن وطهران

ل
أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- انخفضت الأسهم الأوروبية الاثنين مع تراجع آمال السلام في الشرق الأوسط، بعد احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية حاولت خرق حصار بحري، وتوعد طهران بالرد على الخطوة.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.96% إلى 620.55 نقطة ما يعكس هبوطا واسعا في الأسواق الأوروبية ككل.

كما هبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 1% إلى 8341.71 نقطة مشيرا إلى ضغوط على أسهم الرفاهية والبنوك.


وانخفض مؤشر داكس الألماني 1.2% إلى 24404.76 نقطة مسجلا أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية.
في المقابل، ارتفع القطاع الفرعي لشركات الطاقة بنسبة 1.9% مدعوما بصعود أسعار النفط، بينما سجلت أسهم المرافق والاتصالات ارتفاعا طفيفا بلغ 0.7% و0.2% على التوالي.


أما على الجانب الآخر، فقد تصدر قطاع السياحة والسفر قائمة الخاسرين بتراجع نسبته 2%، كما انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك بنسبة 1.8% لكل منهما.


ويأتي ذلك رغم وجود مؤشرات على تحسن حركة العبور عبر المضيق يوم السبت، حيث أظهرت بيانات شركة "كبلر" مرور أكثر من 20 سفينة محملة بالنفط والمعادن والغاز والأسمدة، وهو أعلى مستوى منذ بداية مارس الماضي.


ومع ذلك، ما زالت أسعار النفط المرتفعة تشكل ضغطا على الاقتصادات الأوروبية المعتمدة بشكل كبير على الطاقة، مما يبقي المستثمرين في حالة من الحذر والترقب.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

ل

ب

ب

الأكثر مشاهدة

 