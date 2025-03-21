تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الإسترليني عند 2934 .1 دولار، في حين ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1944 .1 يورو بنسبة ارتفاع بلغت 0.08بالمئة.
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