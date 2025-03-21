الجمعة 2025-03-21 05:25 م
 

تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
تعبيرية
 
الجمعة، 21-03-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً بنسبة 0.25 بالمئة مقابل الدولار الأميركي.

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وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الإسترليني عند 2934 .1 دولار، في حين ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1944 .1 يورو بنسبة ارتفاع بلغت 0.08بالمئة.

 
 
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