تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني اليوم الخميس، تراجعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة 11ر1 بالمئة عن الجلسة السابقة ليصل دون حاجز الـ1.24 دولار.

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