تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

ووفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 2382ر1 دولار، كما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 57ر0 بالمئة ليصل عند 1950ر1 يورو.
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