الخميس 2025-02-06 07:10 م
 

تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 06-02-2025 07:04 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الاسترليني اليوم الخميس، تراجعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة 11ر1 بالمئة عن الجلسة السابقة ليصل دون حاجز الـ1.24 دولار.

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ووفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 2382ر1 دولار، كما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 57ر0 بالمئة ليصل عند 1950ر1 يورو.

 
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