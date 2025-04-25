تراجع الإسترليني أمام الدولار

ووفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 03ر0 بالمئة أمام الدولار، ليتداول عند 3302ر1 دولار. في حين صعد أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 26ر0 بالمئة، ليبلغ مستوى 1719ر1 يورو.
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