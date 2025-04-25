الجمعة 2025-04-25 04:11 م
 

تراجع الإسترليني أمام الدولار

الجنيه الاسترليني
الجنيه الإسترليني
 
الجمعة، 25-04-2025 02:20 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفا في تداولات اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي.

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ووفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 03ر0 بالمئة أمام الدولار، ليتداول عند 3302ر1 دولار. في حين صعد أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 26ر0 بالمئة، ليبلغ مستوى 1719ر1 يورو.

 
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