الخميس 2025-05-01 05:57 م
 

تراجع الإسترليني امام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

تراجع الإسترليني امام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
تعبيرية
 
الخميس، 01-05-2025 05:07 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الإسترليني اليوم الخميس تراجعاً أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

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وبحسب تقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل عند مستوى 1.3319 دولار، في حين صعد بنسبة 0.21 بالمئة أمام اليور ليبلغ 1.1766 يورو.

 
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