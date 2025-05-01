تراجع الإسترليني امام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

وبحسب تقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل عند مستوى 1.3319 دولار، في حين صعد بنسبة 0.21 بالمئة أمام اليور ليبلغ 1.1766 يورو.
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