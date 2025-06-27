تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار

ووفقاً للتقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني بنسبة 06ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 3735ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 04ر0 بالمئة، مقابل اليورو مسجلاً 1732ر1 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية
-
الدولار يقترب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف
-
النفط يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في عامين
-
أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين
-
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق التعاملات على تباين
-
ارتفاع الإسترليني فوق حاجز 1.37 دولار