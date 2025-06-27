الجمعة 2025-06-27 02:52 م
 

تراجع الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار

الدولار والجنيه الإسترليني واليورو
الجنيه الإسترليني
 
الجمعة، 27-06-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً، أمام الدولار الأميركي، لكنه بقي فوق حاجز 37ر1 دولار.

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ووفقاً للتقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني بنسبة 06ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 3735ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 04ر0 بالمئة، مقابل اليورو مسجلاً 1732ر1 يورو.

 
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