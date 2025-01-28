الثلاثاء 2025-01-28 08:03 م
 

تراجع الإسترليني مقابل الدولار وارتفاعه أمام اليورو

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 28-01-2025 07:49 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء،ـ تراجعاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة 30ر0 بالمئة، مقارنة بالجلسة السابقة.

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ووفق تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الإسترليني أمام الدولار عند 2436ر1 دولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 37ر0 بالمئة ليبلغ سعره 1925 ر1 يورو.

 
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