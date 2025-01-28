تراجع الإسترليني مقابل الدولار وارتفاعه أمام اليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء،ـ تراجعاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة 30ر0 بالمئة، مقارنة بالجلسة السابقة.

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