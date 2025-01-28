تراجع الإسترليني مقابل الدولار وارتفاعه أمام اليورو

ووفق تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الإسترليني أمام الدولار عند 2436ر1 دولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 37ر0 بالمئة ليبلغ سعره 1925 ر1 يورو.
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