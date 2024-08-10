تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

ووفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني أمام الدولار عند 1.2732 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 0.03 بالمئة، فيما جرى تداوله مقابل اليورو عند 1.1660 يورو، بنسبة تراجع بلغت 0.03 بالمئة.
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