السبت 2024-08-10 10:52 م
 
 

تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

الجنيه الاسترليني
العملات الورقية (الجنية الإسترليني، الدولار، اليورو)




 

السبت، 10-08-2024 09:17 م

الوكيل الإخباري-  تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم السبت، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).


ووفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني أمام الدولار عند 1.2732 دولار، بنسبة انخفاض بلغت 0.03 بالمئة، فيما جرى تداوله مقابل اليورو عند 1.1660 يورو، بنسبة تراجع بلغت 0.03 بالمئة.


بترا

gnews

أحدث الأخبار

الصفدي

أخبار محلية عاجل الصفدي: الأردن بخير وقادر على حماية نفسه

جانب من الفعاليات

أخبار محلية انطلاق فعاليات ملتقى المهندسين الشباب الكهربائي الثاني 2024

جانب من الفعاليات

أخبار محلية قائمة فجر الأغوار تطلق مهرجانها الانتخابي الأول

الخشمان في نادي السلط الرياضي

أخبار محلية نادي السلط: الكابتن محمد الخشمان رمز الوفاء واستمرارية النجاح

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية "المهندسين" تصدر نشرة إرشادية عن احتياجات سوق العمل

جانب من الفيديو الذي بثته كتائب القسام

فلسطين شاهد.. استهداف كتائب القسام لقوة إسرائيلية في حي تل السلطان

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

جانب من قصف الاحتلال

عربي ودولي جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان





 


 


الأكثر مشاهدة