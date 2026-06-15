تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بأميركا لأدنى مستوى منذ 1983

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي إلى 340.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983.

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