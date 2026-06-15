تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بأميركا لأدنى مستوى منذ 1983

وانخفضت أيضا مخزونات احتياطي الطوارئ الحكومي بمقدار 8.9 مليون برميل، وهو ثالث أكبر انخفاض مسجل. ويأتي هذا الانخفاض في إطار اتفاق أمريكي لسحب 172 مليون برميل من هذا الاحتياطي.
-
أخبار متعلقة
-
لماذا تتفاعل الأسواق بشكل أكبر من البيانات نفسها
-
انخفاض حاد في أسعار النفط عالمياً مع بوادر تهدئة إقليمية
-
أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها عالمياً منذ أشهر بعد اتفاق تاريخي
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
إيلون ماسك يصبح أول تريليونير في العالم
-
الجنيه الإسترليني يتراجع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو
-
تراجع أسعار النفط 5% بعد إعلان ترامب عن اتفاق وشيك مع إيران
-
التفاؤل بإنهاء حرب إيران يدفع الأسهم الآسيوية لتحقيق مكاسب قوية