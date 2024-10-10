تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

ووفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية، فقد تراجع الإسترليني اليوم بنسبة 05ر0 بالمئة ليصل عند 3076ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 11ر0 بالمئة مقابل اليورو ليصل عند 1955ر1 يورو .
بترا
c7mob
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