الخميس 2024-10-10 06:30 م
 

تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 04:25 م
الوكيل الإخباري- انخفض الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، أمام الدولار، فيما صعد مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).اضافة اعلان


ووفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية، فقد تراجع الإسترليني اليوم بنسبة 05ر0 بالمئة ليصل عند 3076ر1 دولار، فيما ارتفع بنسبة 11ر0 بالمئة مقابل اليورو ليصل عند 1955ر1 يورو .

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