الأربعاء 2025-02-19 07:24 م
 

تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 19-02-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، تراجعا طفيفا أمام الدولار، لكنه بقي مقتربا من حاجز الـ26ر1 دولار.

اضافة اعلان


وجرى تداول الاسترليني عند 2594ر1 دولار، بنسبة تراجعت بلغت 15ر0 بالمئة، فيما ارتفع بشكل طفيف جدا مقابل العملة الأوربية الموحدة "اليورو" ما نسبته01ر0 بالمائة عند 2069ر1 يورو.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في جنين

تعبيرية

أسواق ومال تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "تربية بني عبيد" تطلق مسابقة للحديث الشريف

رئيس كازاخستان يزور متحف الأردن في رأس العين

أخبار محلية رئيس كازاخستان يزور متحف الأردن في رأس العين

رئيس كازاخستان يختتم زيارة رسمية للأردن

أخبار محلية رئيس كازاخستان يختتم زيارة رسمية للأردن

وزارة الزراعة

أخبار محلية "زراعة الطيبة" تدعو لتسجيل وتجديد الحيازات الزراعية

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل وزير الداخلية السعودي



 



الأكثر مشاهدة