تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

وجرى تداول الاسترليني عند 2594ر1 دولار، بنسبة تراجعت بلغت 15ر0 بالمئة، فيما ارتفع بشكل طفيف جدا مقابل العملة الأوربية الموحدة "اليورو" ما نسبته01ر0 بالمائة عند 2069ر1 يورو.
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