تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، تم تداول الإسترليني عند 2630ر1 دولار، بينما ارتفع أمام اليورو بنسبة 37ر0 بالمئة ليصل عند 2128ر1 يورو.
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