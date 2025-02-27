الخميس 2025-02-27 06:51 م
 

تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
الخميس، 27-02-2025 06:47 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الإسترليني اليوم الخميس تراجعاً أمام الدولار الأميركي، في حين ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

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وبحسب التقارير المالية البريطانية، تم تداول الإسترليني عند 2630ر1 دولار، بينما ارتفع أمام اليورو بنسبة 37ر0 بالمئة ليصل عند 2128ر1 يورو.

 
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