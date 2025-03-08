تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

وبحسب تقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 1.2905 دولار بانخفاض نسبته 0.14 بالمئة، وعند 1.1910 يورو بارتفاع نسبته 0.13 بالمئة.
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