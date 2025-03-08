السبت 2025-03-08 04:14 م
 

تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

الجنيه الإسترليني
الجنيه الاسترليني
 
السبت، 08-03-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-    تراجع الجنيه الاسترليني، اليوم السبت، أمام الدولار الأميركي فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

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وبحسب تقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 1.2905 دولار بانخفاض نسبته 0.14 بالمئة، وعند 1.1910 يورو بارتفاع نسبته 0.13 بالمئة.

 
 
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