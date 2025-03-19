تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

وفق تقارير مالية بريطانية، انخفض الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.6 بالمئة ليصل عند 1.2961 دولار، وارتفع بنسبة 0.9 بالمئة أمام اليورو عند 1.1891 يورو.
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