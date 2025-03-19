الأربعاء 2025-03-19 05:46 م
 

تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

الجنيه الإسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الأربعاء، 19-03-2025 05:01 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء تراجعاً أمام الدولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

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وفق تقارير مالية بريطانية، انخفض الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.6 بالمئة ليصل عند 1.2961 دولار، وارتفع بنسبة 0.9 بالمئة أمام اليورو عند 1.1891 يورو.

 
 
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