تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

وفق تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 1.2386 دولار بانخفاض 0.16 بالمئة، وعند 1.2006 يورو بانخفاض 0.12 بالمئة.
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