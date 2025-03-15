تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني اليوم السبت، تراجعا بنسبة 0.03 بالمائة أمام الدولار الأميركي.

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وتم تداول الاسترليني عند 1.2933 دولار، كما تراجع أيضا مقابل اليورو الأوروبية عند 1.1874 يورو بنسبة بلغت 0.15 بالمائة، وفقا للتقارير المالية البريطانية.