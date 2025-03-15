السبت 2025-03-15 06:04 م
 




            

        








    

        

        

            تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        05:45 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 سجل الجنيه الاسترليني اليوم السبت، تراجعا بنسبة 0.03 بالمائة أمام الدولار الأميركي.
اضافة اعلان

وتم تداول الاسترليني عند 1.2933 دولار، كما تراجع أيضا مقابل اليورو الأوروبية عند 1.1874 يورو بنسبة بلغت 0.15 بالمائة، وفقا للتقارير المالية البريطانية.

بترا









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                ل
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
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