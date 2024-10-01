تراجع الاسترليني أمام الدولار

وجرى تداول الاسترليني عند 1.3321 دولار، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.37 بالمئة مقارنةً مع الجلسة السابقة فيما ارتفع مقابل اليورو بنسبة 0.05 بالمئة ليصل إلى مستوى 1.2016 يورو.
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