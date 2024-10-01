الثلاثاء 2024-10-01 05:00 م
 
 

تراجع الاسترليني أمام الدولار

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 01-10-2024 03:47 م

الوكيل الإخباري-   واصل الجنيه الاسترليني انخفاضه اليوم الثلاثاء أمام الدولار الأميركي، وفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية.

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وجرى تداول الاسترليني عند 1.3321 دولار، مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.37 بالمئة مقارنةً مع الجلسة السابقة فيما ارتفع مقابل اليورو بنسبة 0.05 بالمئة ليصل إلى مستوى 1.2016 يورو.

 
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