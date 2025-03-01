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تراجع الاسترليني أمام الدولار

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 01-03-2025 09:28 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الاسترليني اليوم السبت، تراجعا أمام الدولار الأميركي إلى ما دون حاجز 1.26 دولار.

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وبحسب التقرير المالية البريطانية، تم تداول الاسترليني عند 1.2576 دولار بنسبة تراجع بلغت 0.21 بالمائة، فيما ارتفع مقابل عملة اليورو الأوروبية بنسبة 0.07 بالمائة عند 1.2118 يورو.

 
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