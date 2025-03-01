تراجع الاسترليني أمام الدولار

وبحسب التقرير المالية البريطانية، تم تداول الاسترليني عند 1.2576 دولار بنسبة تراجع بلغت 0.21 بالمائة، فيما ارتفع مقابل عملة اليورو الأوروبية بنسبة 0.07 بالمائة عند 1.2118 يورو.
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