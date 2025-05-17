السبت 2025-05-17 08:24 م
 

تراجع الاسترليني أمام الدولار

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 17-05-2025 04:52 م

الوكيل الإخباري-    تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني، اليوم السبت، إلى ما دون حاجز 1.33 دولار، وفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية.

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وانخفض الاسترليني بنسبة 0.02 بالمئة أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 1.3280 دولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلا 1.1896 يورو.

 
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