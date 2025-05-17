تراجع الاسترليني أمام الدولار

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.02 بالمئة أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 1.3280 دولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلا 1.1896 يورو.
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