تراجع الاسترليني أمام الدولار

وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 3438ر1 دولار، بينما ارتفع مقابل عملة اليورو الأوربية بنسبة 12ر0 بالمئة مسجلاً 1708ر1 يورو.
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