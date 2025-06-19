الخميس 2025-06-19 08:11 م
 

تراجع الاسترليني أمام الدولار

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الخميس، 19-06-2025 06:46 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني اليوم الخميس تراجعاً بنسبة 08ر0 بالمئة أمام الدولار الأميركي.

اضافة اعلان


وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 3438ر1 دولار، بينما ارتفع مقابل عملة اليورو الأوربية بنسبة 12ر0 بالمئة مسجلاً 1708ر1 يورو.

 
gnews

أحدث الأخبار

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكن السماح ببقاء خامنئي

وزير الشؤون السياسية يهنئ مجلس نقابة المهندسين

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية يهنئ مجلس نقابة المهندسين

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفوكي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة

قاضي القضاة يتفقد مجمع محاكم العقبة الشرعية

أخبار محلية قاضي القضاة يتفقد مجمع محاكم العقبة الشرعية

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال تراجع الاسترليني أمام الدولار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره الإيرلندي يبحثان خفض التصعيد في المنطقة

العيسوي يعزي عشيرة النجادا

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة النجادا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث ونظيره الفرنسي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة



 
 



الأكثر مشاهدة