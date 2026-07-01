الأربعاء 2026-07-01 09:00 م

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8%

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 01-07-2026 08:20 م
الوكيل الإخباري- تراجع التضخم في منطقة اليورو، ليصل إلى 2.8 بالمئة خلال حزيران الماضي، بعد ارتفاعه في الفترة السابقة نتيجة قفزة أسعار الطاقة على خلفية التطورات في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الأربعاء، تراجع التضخم في منطقة العملة الموحدة اليورو من 3.2 بالمئة في أيار إلى 2.8 بالمئة في حزيران، مقتربة مجددا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

كما انخفض التضخم في أسعار الطاقة إلى 8.7 بالمئة خلال حزيران مقابل 10.8 بالمئة في الشهر السابق، فيما تراجع التضخم في أسعار الغذاء إلى 1.6 بالمئة، وفي قطاع الخدمات إلى 3.2 بالمئة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

كأس العالم لماذا لم يحتسب المخادمة ركلة جزاء لهاري كين؟

الجيش يسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/11

أخبار محلية عاجل الجيش يسير قافلة مساعدات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/11

بايرن ميونخ يحسم صفقة نجم المنتخب المغربي بعد الأداء المميز في كأس العالم

كأس العالم بايرن ميونخ يحسم صفقة نجم المنتخب المغربي بعد الأداء المميز في كأس العالم

ب

أخبار محلية "الدواء الخيري" ينظم محاضرة للوقاية من المخدرات

ل

أسواق ومال تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8%

عمرو موسى يكشف خفايا الاتصال الأخير مع مبارك قبل التنحي

عربي ودولي عمرو موسى يكشف خفايا الاتصال الأخير مع مبارك قبل التنحي

ب

أسواق ومال الإسترليني يواصل مكاسبه أمام الدولار واليورو

اتحاد العمال يختتم برنامج إعداد المدربين النقابيين ويؤكد مواصلة تطوير الكوادر

أخبار محلية اتحاد العمال يختتم برنامج إعداد المدربين النقابيين ويؤكد مواصلة تطوير الكوادر



 
 




الأكثر مشاهدة

 