تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8%

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الأربعاء، تراجع التضخم في منطقة العملة الموحدة اليورو من 3.2 بالمئة في أيار إلى 2.8 بالمئة في حزيران، مقتربة مجددا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.
كما انخفض التضخم في أسعار الطاقة إلى 8.7 بالمئة خلال حزيران مقابل 10.8 بالمئة في الشهر السابق، فيما تراجع التضخم في أسعار الغذاء إلى 1.6 بالمئة، وفي قطاع الخدمات إلى 3.2 بالمئة.
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