تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تدول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند 1.2505دولار، بنسبة انخفاض بلغت 0.07 بالمئة، وتراجع مقابل اليورو بنسبة 0.17 بالمئة ليبلغ سعره 1.2040 يورو.
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