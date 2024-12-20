تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، مقارنة بجلسة أمس.

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ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تدول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند 1.2505دولار، بنسبة انخفاض بلغت 0.07 بالمئة، وتراجع مقابل اليورو بنسبة 0.17 بالمئة ليبلغ سعره 1.2040 يورو.

