الجمعة 2024-12-20 06:46 م
 

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

ا
أرشيفية
الجمعة، 20-12-2024 04:27 م

الوكيل الإخباري-  انخفض الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو)، مقارنة بجلسة أمس.

اضافة اعلان


ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تدول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند 1.2505دولار، بنسبة انخفاض بلغت 0.07 بالمئة، وتراجع مقابل اليورو بنسبة 0.17 بالمئة ليبلغ سعره 1.2040 يورو.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

عناصر من تنظيم داعش

عربي ودولي مقتل عنصرين من "داعش" بضربة أميركية في سوريا

الجولاني

عربي ودولي الجولاني يلتقي البعثة الأميركية.. وسبب "أمني" يلغي مؤتمرها

تعبيرية

عربي ودولي إصابة شاب سوري برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يرحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأياً استشارياً يتعلق بصالح الفلسطينيين

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1345حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي مصادر تركية تكشف تفاصيل زيارة أردوغان "المحتملة" إلى سوريا

ا

أسواق ومال تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية

اقتصاد محلي صندوق النقد يتوقع بقاء التضخم في الأردن منخفضا



 



الأكثر مشاهدة