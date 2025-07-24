الخميس 2025-07-24 09:51 م
 

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

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أرشيفية
 
الخميس، 24-07-2025 08:53 م

الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً ملحوظاً في تداولات اليوم الخميس.

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وبحسب التقارير المالية البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 0.41% أمام الدولار الأميركي ليصل إلى 1.35144 دولار.


كما هبط أيضاُ أمام اليورو بنسبة 0.45% ليُسجّل 1.14864 يورو.

 

بترا

 
 
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