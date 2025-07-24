تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، تراجع الإسترليني بنسبة 0.41% أمام الدولار الأميركي ليصل إلى 1.35144 دولار.
كما هبط أيضاُ أمام اليورو بنسبة 0.45% ليُسجّل 1.14864 يورو.
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