تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو

وحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الجنيه بنسبة 0.06 بالمئة ليصل إلى 1.2586 دولار، كما تراجع أيضاً أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.04 بالمئة مسجلًا 1.1992 يورو.
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