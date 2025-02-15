السبت 2025-02-15 04:54 م
 

تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو

الجنية الاسترليني
الجنيه الاسترليني
السبت، 15-02-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-   شهد الجنيه الاسترليني، اليوم السبت، تراجعاً طفيفاً مقابل الدولار، بعد ارتفاع ملحوظ في اليوم السابق.

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وحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الجنيه بنسبة 0.06 بالمئة ليصل إلى 1.2586 دولار، كما تراجع أيضاً أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.04 بالمئة مسجلًا 1.1992 يورو.

 
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