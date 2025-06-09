تراجع الدولار أمام اليورو والين والجنية الإسترليني

الوكيل الإخباري- سجل اليورو ارتفاعاً ملحوظاً متجاوزاً مستوى 1.14 دولار، مقترباً من ذروته خلال ستة أسابيع عند 1.149 دولار التي بلغها في 5 حزيران الجاري، وذلك في ظل متابعة الأسواق للتطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلى جانب ترقّب الخطابات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وفقا لشبكة "سي إن إن".

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