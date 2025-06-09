تراجع الدولار أمام اليورو والين والجنية الإسترليني

وتراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الين إلى 144.46 ين، بعد أن كان قد قفز بنسبة 0.9 بالمئة يوم الجمعة، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.3553 دولار.
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