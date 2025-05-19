الإثنين 2025-05-19 02:47 م
 

تراجع الدولار عالميا

100 دولار
الدولار
 
الإثنين، 19-05-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-    تراجع الدولار الأميركي في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، بعد 4 أسابيع من المكاسب، متأثرا بتخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الأميركي واستمرار التوترات التجارية العالمية.

اضافة اعلان


وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، أظهرت بيانات السوق انخفاض الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 145.22 ين، كما تراجع 0.2 بالمئة مقابل الفرنك السويسري، بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.1185 دولار.


وجاء هذا التراجع بعد أن خفضت "موديز" الجمعة، التصنيف الائتماني الأميركي من "AAA" إلى "AA+"، مشيرة إلى مخاوفها من تزايد الديون الأميركية التي تجاوزت 36 تريليون دولار. 

 
gnews

أحدث الأخبار

شركة المدن الصناعية الأردنية

أخبار محلية المدن الصناعية تستقطب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار العام الماضي

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية تشكيلات ادارية في امانة عمان - اسماء

صورة توضيحية لمحل صرافة

اقتصاد محلي توقع ارتفاع الطلب على العملات التركية والسورية والمصرية قبل عيد الأضحى

تعبيرية

أخبار محلية موعد صرف رواتب متقاعدي الضمان

متحف الدبابات الملكي

أخبار محلية متحف الدبابات الملكي يحيي عيد الاستقلال بفعاليات وطنية وعروض عسكرية



 
 



الأكثر مشاهدة