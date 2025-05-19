تراجع الدولار عالميا

وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، أظهرت بيانات السوق انخفاض الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 145.22 ين، كما تراجع 0.2 بالمئة مقابل الفرنك السويسري، بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.1185 دولار.
وجاء هذا التراجع بعد أن خفضت "موديز" الجمعة، التصنيف الائتماني الأميركي من "AAA" إلى "AA+"، مشيرة إلى مخاوفها من تزايد الديون الأميركية التي تجاوزت 36 تريليون دولار.
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