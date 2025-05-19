تراجع الدولار عالميا

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأميركي في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، بعد 4 أسابيع من المكاسب، متأثرا بتخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الأميركي واستمرار التوترات التجارية العالمية.

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وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، أظهرت بيانات السوق انخفاض الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الين الياباني ليصل إلى 145.22 ين، كما تراجع 0.2 بالمئة مقابل الفرنك السويسري، بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.1185 دولار.