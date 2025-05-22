تراجع الدولار وسط مخاوف مالية

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الدولار إلى 143.27 ين في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من أيار الحالي، في حين استقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1330 دولار بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة أمس الأربعاء، وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.
كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.3426 دولار، وزاد الفرنك السويسري قليلًا بواقع 0.1 بالمئة إلى 0.8245 مقابل الدولار.
وصعد سعر عملة "بتكوين" المشفرة في أحدث التداولات 1.6 بالمئة لتصل إلى 110049.82 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 110636.58 دولار.
بترا
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