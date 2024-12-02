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تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 02-12-2024 01:36 م
الوكيل الإخباري-  توقفت موجة صعود الذهب التي استمرت أربع جلسات اليوم الاثنين لتتراجع الأسعار تحت ضغط قوة الدولار وعمليات جني الأرباح، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة للحصول على مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).اضافة اعلان


وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2625.69 دولار للأوقية (الأونصة).

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2648.4 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 30.1 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 939.9 دولار، وهبط البلاديوم 1 بالمئة إلى 968.37 دولار.

بترا
 
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