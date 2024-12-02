تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار عالميا

وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2625.69 دولار للأوقية (الأونصة).
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2648.4 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 30.1 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 939.9 دولار، وهبط البلاديوم 1 بالمئة إلى 968.37 دولار.
بترا
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