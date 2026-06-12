الجمعة 2026-06-12 10:06 ص

تراجع النفط عالمياً بعد مؤشرات تهدئة بين واشنطن وطهران

تراجع النفط عالمياً بعد مؤشرات تهدئة بين واشنطن وطهران
تراجع النفط عالمياً بعد مؤشرات تهدئة بين واشنطن وطهران
 
الجمعة، 12-06-2026 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط، الجمعة، مواصلةً خسائرها من الجلسة الماضية بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خططه لشن ضربات على إيران، مما هدّأ المخاوف حيال تصعيد الأعمال القتالية في أعقاب هجمات متبادلة وقعت هذا الأسبوع.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار، أو 1.3%، إلى 89.17 دولاراً للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.23 دولار، أو 1.4%، إلى 86.48 دولاراً للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، خسر خام برنت 4.2%، فيما تراجع الخام الأميركي 4.4%.

وبعدما هدّد إيران بقصفها "بقوة شديدة"، ألغى ترامب الضربات المخطط لها، الخميس، قائلاً إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدماً. لكن وكالة "فارس" شبه الرسمية للأنباء ذكرت أن طهران لم توافق على نص أي اتفاق.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي جي": "في حين أن هذا قد يكون، بالطبع، مجرد أمل كاذب آخر، فإن رد فعل السوق كان سريعاً وقاطعاً".

وأعلنت إيران، الأربعاء، إغلاق مضيق هرمز، محذرةً من تعرض أي سفينة تحاول المرور عبره لإطلاق النار. وأدى إغلاق طهران للمضيق، الذي يمر عبره عادةً خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقال الجيش الأميركي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن السفن التجارية واصلت عبور الممر المائي.
وقال سيكامور إنه حتى مع انخفاض أسعار النفط، "ما دام السعر قادراً على البقاء فوق مستوى 80 دولاراً، فإن المخاطر تميل بقوة إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع".
 
 


gnews

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