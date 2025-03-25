الثلاثاء 2025-03-25 10:53 ص
 

تراجع اليوان الصيني أمام الدولار

م
أرشيفية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري- تراجع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.1788 يوان لكل دولار.

وانخفض اليوان بواقع 8 بيبات عن مستواه أمس الاثنين وكان 7.1780 يوان صيني.

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وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.


يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.


وعلى صعيد آخر، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) اليوم 377.9 مليار يوان (52.05 مليار دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5%.

 

RT

 
 
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