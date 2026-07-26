تراجع بورصات الخليج إثر ضربات الحوثيين لمنشآت نفط سعودية

وتزايدت مخاوف الأسواق بشأن انعكاسات التطورات الأمنية على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، خصوصا مع ورود تقارير عن حادث ناقلة نفط في مضيق هرمز. وأفادت وكالة "تسنيم" بانفجار ناقلة بعد اصطدامها بلغم بحري، مشيرة إلى أن الحادث وقع عقب انحراف السفينة عن مسار الملاحة المحدد من قبل إيران.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس إن الرئيس دونالد ترامب يمنح المحادثات مع إيران "مساحة للتنفس"، في تعليقه على توقف الهجمات الأمريكية ضد إيران خلال مطلع الأسبوع.
وفي السوق السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي 0.3%، متأثرا بانخفاض سهم البنك السعودي الفرنسي 4% بعد بدء تداوله دون أحقية توزيعات الأرباح المقبلة، كما هبط سهم أرامكو السعودية 0.9%.
وفي بقية الأسواق الخليجية، انخفض المؤشر القطري 0.3% مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8%، وهبط المؤشر البحريني 0.1%، بينما ارتفع المؤشر العُماني 0.7%والكويتي 0.6%.
وخارج الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 1%، مع انخفاض معظم الأسهم المدرجة، بينها سهم البنك التجاري الدولي الذي هبط 0.9%.
ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات المشهد الجيوسياسي، وسط مخاوف من تأثير أي تصعيد جديد على أسواق النفط والتجارة في المنطقة.
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