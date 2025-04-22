تراجع جماعي للأسواق الأوروبية ومؤشر "فوتسي 100"

الوكيل الإخباري- شهدت الأسواق الأوروبية تراجعا جماعيا صباح اليوم الثلاثاء، متأثرة بالهبوط الحاد في وول ستريت مساء أمس الاثنين، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4 بالمئة، ومؤشر كاك الفرنسي 0.6 بالمئة بينما تراجع مؤشر "فوتسي إم آي بي" الإيطالي بنسبة 1.1 بالمئة.

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