الثلاثاء 2025-04-22 01:59 م
 

تراجع جماعي للأسواق الأوروبية ومؤشر "فوتسي 100"

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 12:35 م

الوكيل الإخباري-    شهدت الأسواق الأوروبية تراجعا جماعيا صباح اليوم الثلاثاء، متأثرة بالهبوط الحاد في وول ستريت مساء أمس الاثنين، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4 بالمئة، ومؤشر كاك الفرنسي 0.6 بالمئة بينما تراجع مؤشر "فوتسي إم آي بي" الإيطالي بنسبة 1.1 بالمئة.

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وافتتحت بورصة لندن اليوم تعاملاتها بحذر ، حيث تراجع مؤشر "فوتسي 100" بمقدار 6 نقاط، أي بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى 8269 نقطة.

 
gnews

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