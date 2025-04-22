تراجع جماعي للأسواق الأوروبية ومؤشر "فوتسي 100"

وافتتحت بورصة لندن اليوم تعاملاتها بحذر ، حيث تراجع مؤشر "فوتسي 100" بمقدار 6 نقاط، أي بنسبة 0.07 بالمئة، ليصل إلى 8269 نقطة.
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